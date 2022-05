Insgesamt gab es in diesem Jahr 40 Starter, im Finale treten aber nur 25 Länder an. Deshalb konnten sich in zwei Halbfinals jeweils zehn Länder qualifizieren. Gesetzt sind immer die großen Geldgeberländer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Da Italien auch Vorjahressieger ist, gibt es nur 25 Finalisten. Wäre ein Land außerhalb der Big Five Gastgeber, wären es 26 Finalisten.