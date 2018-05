Mit weltweit etwa 200 Millionen Fernsehzuschauern ist der Eurovision Song Contest der am stärksten beachtete Musikwettbewerb. Mit "You Let Me Walk Alone" will der Singer-Songwriter Michael Schulte am 12. Mai für Deutschland punkten. Der 28-Jährige aus Buxtehude ist mit Coverversionen von Hits auf Youtube bekannt geworden. Im deutschen ESC-Vorausscheid hat er sich mit seiner Balladegegen fünf andere Bewerber durchgesetzt. Darin verarbeitet Schulte den Tod seines Vaters. Der starb, als er vierzehn Jahre alt war.