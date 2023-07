ESC-Ticker In dieser Stadt findet der ESC 2024 statt

Der 68. Eurovision Song Contest 2024 findet in Malmö statt. Durch den diesjährigen Sieg der Sängerin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" wurde Schweden zum Austragungsort. In der Malmö-Arena sollen am 7. und 9. Mai 2024 die Halbfinals stattfinden, gefolgt von dem großen Finale des Musikwettbewerbs am 11. Mai.