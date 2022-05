Im italienischen Turin hat am Dienstag (10. Mai) mit dem ersten Halbfinale der diesjährige ESC begonnen. 17 Länder traten an, zehn davon konnten sich für das Finale am kommenden Samstag qualifizieren - darunter die Ukraine. Ebenfalls dabei sein werden die Schweiz, Armenien, Island, Litauen, Portugal, Norwegen, Griechenland, Moldau und die Niederlande. Für Albanien, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Slowenien und Lettland ist der Traum vom ESC-Sieg vorbei. Sie schafften es nicht unter die Top 10. Welches Land wie viele Punkte erhielt, wird vorerst nicht verraten, um die Abstimmung am Samstag nicht zu beeinflussen.

Dass sich die Ukraine für das Finale qualifizieren würde, galt bereits im Vorfeld als sicher. Auch das Weiterkommen der norwegischen Band Subwoolfer mit dem Lied "Give That Wolf A Banana" war erwartet worden. Die inkognito mit gelben Wolfsmasken auftretenden Sänger zählen zu den skurrilsten Startern in diesem Jahr. Die Norweger werden ebenso wie die niederländische Sängerin S10 zum erweiterten Favoritenkreis gezählt.

Am Donnerstag können sich zehn weitere Länder für das ESC-Finale qualifizieren. Im Finale am Samstagabend treten dann 25 Länder gegeneinander an: die 20 in den Halbfinals erfolgreichen Starter sowie die fünf großen Geldgeber des Wettbewerbs - Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland.



Für Deutschland ist der Newcomer Malik Harris mit seinem Lied "Rockstars" am Start. In den Wettbüros liegt Harris nach dem ersten Halbfinale abgeschlagen auf Platz 24 von derzeit noch 33 Ländern.