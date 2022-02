Seit 1956 begeistert der Eurovision Song Contest (ESC) - früher Grand Prix Eurovision de la Chanson - viele Menschen rund um den Erdball. In diesem Jahr findet der Musikwettbewerb zum 66. Mal statt: nämlich am 14. Mai in Turin.



2021 hatte die italienische Band Maneskin mit ihrem Lied "Zitti e buoni" das Rennen gemacht, weshalb der ESC in diesem Jahr in Italien stattfindet.

Deutsche Kandidaten zuletzt wenig erfolgreich

Deutschland hatte mit seinen Eurovision-Song-Contest-Kandidaten zuletzt wenig Glück. Ob Jendrik Sigwart, S!sters, Levina, Jamie-Lee oder Ann Sophie - sie schienen die letzten Plätze für sich abonniert zu haben. Einzig Michael Schulte sorgte mit einem respektablen vierten Platz im Jahr 2018 zuletzt für eine Ausnahme.

Das letzte Wort haben die Zuschauer: "Germany 12 Points - Der deutsche ESC Vorentscheid"

Das soll im Jahr 2022 natürlich anders werden. Eine Fachjury hat aus 944 Bewerbungen sechs Einzelkünstler, Duos und Bands ausgewählt, die sich am 4. März in "Germany 12 Points - Der deutsche ESC Vorentscheid" mit ihrem ESC-Song ab 20:15 Uhr im Ersten vorstellen.



Dann ist es am Fernsehpublikum, die finale Entscheidung zu treffen, wer von ihnen für Deutschland nach Turin fährt. Für seinen Favoriten abstimmen kann man jedoch schon davor: nämlich ab dem 28. Februar auf den Webseiten der neun ARD-Popwellen.

Vorgestellt: Die Kandidaten und ihre Songs

Die Wahl der sechs Kandidaten für den Vorentscheid ist der Jury sichtlich schwer gefallen. Denn in diesem Jahr galt es nicht nur den passenden Künstler, sondern auch einen geeigneten Song zu finden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich das Fachgremium für das ein oder andere bekannte Gesicht entschieden hat.

Eros Atomus: "Alive"