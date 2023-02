Ikke Hüftgold für Deutschland beim ESC in Liverpool? Zumindest sein Kollege Nino de Angelo ist skeptisch - und bewertet Hüftgolds Ballermann-Schlager in Liverpool als fehl am Platz. Der Ballermann sei ein typisch deutsches Phänomen, habe auf der internationalen Bühne nichts zu suchen. Hierzulande konnte Hüftgold allerdings punkten. Beim TikTok-Voting um den neunten Act im deutschen Vorentscheid heimste er mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen ein. Doch nach Liverpool geht es für ihn nur, wenn er sich auch bei "Unser Lied für Liverpool" durchsetzen kann - am 3. März, ab 22:20 Uhr im Ersten . Wer geht mit ihm ins Rennen?

Über Lord Of The Lost und ihren Song "Blood & Glitter" verliert Nino de Angelo im Vorfeld kein Wort. Dabei hat sich der Schlagersänger von der düsteren Dark-Rock-Band bereits selber unter die Arme greifen lassen. An der Produktion seines Albums "Gesegnet und Verflucht" war Chris Harms, Frontmann von Lord Of The Lost, maßgeblich beteiligt.



Wie die Chancen von Lord Of The Lost beim deutschen ESC-Vorentscheid stehen? Ihr Album "Blood & Glitter" schaffte es Anfang Januar innerhalb von sechs Tagen nach Veröffentlichung an die Spitze der deutschen Album-Charts.