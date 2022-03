Fernsehpublikum bringt den Sieg

Am Freitag konnte sich Harris in der Summe aus den Stimmen von Radiohörern und Fernsehzuschauern gegen die Konkurrenz durchsetzen. Nachdem zuletzt Jurys den deutschen ESC-Starter bestimmt hatten, ließ die ARD in diesem Jahr Radiohörer und Fernsehzuschauer abstimmen. In der Abstimmung der Radiostationen lag Harris zunächst auf Platz zwei hinter dem Duo Mael und Jonas. Weil er aber vom Fernsehpublikum die mit Abstand meisten Stimmen erhielt, konnte er sich am Ende durchsetzen.

Der ESC-Vorentscheid stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Bildrechte: dpa

Text- und Ton-Probleme

Nicht alle Interpreten wussten am Freitag zu überzeugen. In den sozialen Netzwerken sorgte die Qualität der Auftritte teils für beißende Kritik. So hatten gleich zwei der sechs Starterinnen und Starter Textprobleme, außerdem gab es wiederholt schiefe Töne. Die Verantwortlichen des ESC hatten die sechs Teilnehmer aus 944 Musikern und Bands ausgewählt. Es standen weitgehend unbekannte Künstler zur Wahl.

Bewegender Auftritt der ukrainischen ESC-Siegerin Jamala