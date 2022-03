Fans und Zuschauern von "The Voice of Germany" dürfte er bereits bekannt sein: Eros Atomus. Im Jahr 2018 schaffte er es bis in die letzte Runde der Show. Seitdem sind Songs wie "Lemonade" und "Guitarlove" sowie seine aktuelle Single "Colourblind" erschienen. Mit "Alive" will Eros Atomus jetzt für Deutschland den ESC-Sieg in Turin holen, denn: " It's great to be alive"!