Bekannt wurde Eva Green an der Seite von Daniel Craig in "Casino Royal". Danach drehte sie mit Filmgrößen wie Tim Burton oder Roman Polański. Bildrechte: dpa

Hat Eva Green ein Filmprojekt zum Scheitern gebracht? 2019 sollte sie im Science-Fiction-Film "A Patriot" an der Seite von Charles Dance und Helen Hunt spielen, doch das Projekt schaffte es nie auf die Leinwand. Die Schauspielerin fordert trotzdem ihre Gage ein. Doch die Produzenten wollen nicht zahlen – und geben Eva Green sogar die Schuld am Scheitern des Filmprojekts. Der Vorwurf: Sie soll die Dreharbeiten sabotiert haben.

Seit Donnerstag (26.01.) fordert die Schauspielerin in London vor Gericht von der britischen Produktionsfirma "White Lantern Films" eine Gage in Höhe von einer Million Dollar (918.000 Euro). Doch die Produzenten weigern sich zu zahlen und verklagen ihrerseits Green, da sie dem Projekt mit "unvernünftigen Forderungen" geschadet habe.



Eva Greens Anwaltsteam nimmt diese Vorwürfe nicht hin und schoss am Donnerstag zurück. So legte Eva Greens Anwalt Edmund Cullen vor Gericht dar, dass die Schauspielerin sich "ein Bein ausgerissen" habe, damit der Film gedreht werden könne. "A Patriot" sei ein Herzensprojekt der Schauspielerin gewesen, schließlich sollte es darin um ein Thema gehen, das Eva Green "sehr beunruhigt, nämlich die Klimakatastrophe".



Eva Green habe sogar die mehrfache Verschiebung des Drehstarts sowie die Verlegung der Dreharbeiten von Irland nach Großbritannien hingenommen und mehrfach angeboten, einen Teil ihrer Gage zur Deckung der Produktionskosten zu verwenden.