Schauspielerin 1 Million Dollar: Ex-Bond-Girl Eva Green gewinnt Prozess

Als Bond-Girl wurde sie 2006 in "Casino Royal" an der Seite von Daniel Craig weltbekannt. In den letzten Monaten sorgte Eva Green allerdings für andere Schlagzeilen: Vor Gericht klagte sie gegen die Produzenten eines Films, in dem sie hätte mitspielen sollen, der aber nie gedreht wurde. Diesen Prozess hat die 42-Jährige nun gewonnen.