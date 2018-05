Nur ein Bond-Girl hatte zwei Auftritte Die Schwedin Maud Adams spielte das Bond-Girl Octopussy im gleichnamigen Film von 1983. Das Ex-Model war allerdings auch schon 1974 in "Der Mann mit dem goldenen Colt" zu sehen – als Geliebte eines Gangsters. Der Doppelpack ist einmalig in der Filmgeschichte. Und Adams durfte sogar nochmal kurz ran. In "Im Angesicht des Todes" hatte sie 1985 noch einen Mini-Auftritt. Sie war gerade zufällig am Drehort und durfte zur Feier des Tages nochmal kurz durchs Bild laufen. (v.l.n.r. Maud Adams, Roger Moore und Britt Ekland) Bildrechte: IMAGO