Der alte Mann hatte den ehemaligen Werder-Spieler im vergangenen Jahr angezeigt. Wiese (37) hatte im Mai 2018 seinen Lamborghini vor einem Elektrofachmarkt in Bremen unberechtigt auf einen Behindertenparkplatz gestellt, so dass der damals 91-Jährige nicht in sein Auto steigen konnte. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf Wiese den Mann als "alten Sack" oder "müden Sack" bezeichnete, wie die Gerichtssprecherin mitteilte. Welche der beiden Äußerungen genau fiel, sei nicht mehr festzustellen.