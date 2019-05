Familie, Freunde, Fans und viele Schauspieler und Regisseure haben am Freitag Abschied von der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner genommen. In einem öffentlichen Gottesdienst in der Kirche St. Michael in der Münchner Innenstadt würdigten Wegbegleiter die Lebensleistung der beliebten Schauspielerin. Im Altarraum stand eine Urne mit der Asche der am Ostersonntag mit 76 Jahren gestorbenen Elsner, daneben ein übergroßes Porträtfoto.