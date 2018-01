"Ihr seid treu geblieben", sagt John Kelly - und die Fans in Riesa jubeln. Die Kelly Family hat sich die sächsische Provinz ausgesucht, um ihre Europatour zu starten. 7.000 Fans waren gekommen, um die Kellys das erste Mal seit 20 Jahren wieder auf Tour zu erleben. Bei rockigen Hits wie "Why, Why, Why" heizte Joey mit Gitarrensoli die Stimmung an. Angelo wirbelte am Schlagzeug. Als Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia gemeinsam mit dem zwischenzeitlich mal ausgeschiedenen Paul Kelly altbekannte Hits wie "An Angel" oder "I Can't Stop The Love" brachten, sang die gesamte Halle mit.