Angefangen hatten die Musiker aus dem Raum Erlangen mit Auftritten auf Mittelaltermärkten und als Vorband von Fiddler's Green, bis sie im November 2005 mit Prima Nocte ihr erstes Album veröffentlichten. Zum zehnjährigen Band-Jubiläum im Jahr 2014 war das Erlanger E-Werk bereits bis auf den letzten Platz ausverkauft.



Von da an ging es für Feuerschwanz stetig bergauf. Mittlerweile war die Band bereits zweimal im ZDF Fernsehgarten zu Gast. Mit ihrem zehnten Studioalbum haben sie jetzt sogar den ersten Platz der deutschen Albumcharts erreicht - trotz abgesagter Konzerte und Corona-Pandemie. Ihr Erfolgsrezept? Auch in düsteren Zeiten sorgen Feuerschwanz für positive Stimmung - notfalls eben per Livestream und Video.