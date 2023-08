Der Startschuss für die Filmfestspiele ertönt am Mittwoch um 19.00 Uhr. Zur Eröffnung wird der Film "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis gezeigt. "Comandante" ist einer der 23 Filme, die bis zum 9. September um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Als deutscher Beitrag läuft der Schwarz-Weiß-Thriller "Die Theorie von allem" von Timm Kröger, der am 3. September Premiere feiert.

Zu den Deutschen im Wettbewerb gehört auch Franz Rogowski. Er spielt im Historienfilm "Lubo" von Giorgio Diritti einen nomadischen Straßenmusiker, der 1939 in die Schweizer Armee einberufen wird und um seine Familie kämpfen muss. Clemens Schick wirkt in "Dogman" von Luc Besson mit. Der Film erzählt von einem jungen Mann und seiner besonderen Liebe zu Hunden.

Es ist wieder Zeit für das große Schaulaufen der Stars auf dem Lido in Venedig - das 80. Filmfestival steht in den Startlöchern. Die große Frage in diesem Jahr ist weniger, wer gewinnt, sondern wer überhaupt kommt!



Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich dem Streik in Hollywood angeschlossen. Eine Sprecherin des Festivals gibt jetzt erste Infos dazu, welche Stars voraussichtlich trotzdem nach Italien reisen werden. Jessica Chastain, Mads Mikkelsen und Penélope Cruz sollen trotz Streik über den Roten Teppich schweben.