Die frühere Sängerin und Keyboarderin der britisch-amerikanischen Rockband Fleetwood Mac, Christine McVie, ist tot. Die Musikerin sei im Alter von 79 Jahren "friedlich" und umgeben von ihren Verwandten nach "kurzer Krankheit" in einem Krankenhaus gestorben, erklärte ihre Familie am Mittwoch (30.11.). Auch die Band wendete sich an ihre Fans. Demnach solle die "einzig Wahre" in Frieden ruhen.