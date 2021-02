In ihren Zeiten als erfolgreichste deutsche Girlgroup hätte man die "No Angels" wohl kaum in einer Silbereisen-Show erwartet. Für ihr Comeback suchen sie nun die große Bühne - und werden beim derzeit erfolgreichsten deutschen Showmaster fündig. Wie die neue Version ihres Superhits "Daylight in your Eyes" klingt? Am Samstagabend werden wir es erfahren.