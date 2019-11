Die Kelly Family, Semino Rossi, Ute Freudenberg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Matthias Reim, Kerstin Ott und viele mehr: Die Liste der Stars, die zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" kommen, ist lang. Gemeinsam mit ihnen zündet Florian Silbereisen in der großen Live-Show die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Ein feierlicher Höhepunkt wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Auch Maite Kelly und Roland Kaiser werden ihre Fans wieder begeistern. Schon bei den Schlagerchampions und dem Schlagerbooom haben die beiden mit "Warum hast du nicht nein gesagt?" großartige Duett-Auftritte hingelegt. Seit kurzem haben sie mit "Klinget hell ihr Glocken" außerdem ein gemeinsames Weihnachtslied im Repertoire.

Wird es auch wieder einen gemeinsamen Auftritt mit seiner Ex-Freundin Helene Fischer geben? Sie war es, die den Showmaster beim Schlagerbooom überraschte. Mit feuchten Augen nahm er seine ehemalige Partnerin in den Arm und schwelgte in alten Zeiten. Doch ein Liebescomeback ist beim einstigen Vorzeigepaar der Schlagerbranche nicht in Sicht - auch wenn sich das Millionen Zuschauer vor den TV-Bildschirmen sicherlich gewünscht hätten. Denn: Helene Fischer ist vergeben. Das betonte sie in einem unauffälligen Nebensatz auch bei ihrem Überraschungsbesuch in der Dortmunder Westfalenhalle.