"Nur nach Hause" ist nicht nur einer der größten Hits von Frank Zander, sondern künftig auch das neue Lebensmotto des beliebten Sängers. Der Grund: Der 81-Jährige wird sich beim Berliner "Schlager-Olymp" am kommenden Samstag (12.08.) von der großen Bühne verabschieden.

"Ich habe fast alles gesungen. Ich habe fast alles gesagt. Ich habe fast alles gemacht. Ich habe es verdient, eine gewisse Ruhe in mein Leben zu bringen", begründete er diesen Schritt gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Der Wunsch nach Ruhe und große Konzert-Bühnen passen tatsächlich nicht gut zusammen. Zudem seien große Menschenansammlungen nach Angaben von Sohn und Manager Marcus Zander nichts für ihn. "Er hat da immer viel Druck verspürt und auch immer noch großes Lampenfieber gehabt". Auf Grund des Alters stecke sein Vater große Anstrengungen auch nicht mehr so gut weg, so Marcus Zander weiter.

Am Samstag also nochmal ein letztes musikalisches Aufbäumen auf ganz großer Bühne. Und - wie sollte es anders sein - wird der Auftritt mit der Hymne des Berliner Fußballvereins Hertha BSC, "Nur nach Hause", enden. "Das Lied können die Fans gemeinsam singen und sich dabei wohlfühlen", so Marcus Zander.