Statt Weihnachtsessen Frank Zander spendet 30.000 Euro für Berliner "Foodtruck"

Wenn es um Bedürftige geht, lässt sich Frank Zander nicht lumpen - schon gar nicht zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr hat der Musiker und Entertainer dem "Foodtruck" der Berliner Caritas mit einem Spendenscheck über 30.000 Euro finanziell unter die Arme gegriffen. Bei der Scheckübergabe rief er die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.

Öffnet Eure Taschen, denkt nicht nur an Euch!

Der "Foodtruck" ist eine mobilen Kantine des Wohlfahrtsverbands für obdachlose und andere bedürftige Menschen in Berlin.



Der rollende Imbiss ist seit Sommer 2020 in der Hauptstadt unterwegs, um geschlossene Suppenküchen und andere Anlaufstellen für bedürftige Menschen zu ersetzen. Dabei kooperieren die Caritas und das Catering- und Foodtruck-Unternehmen "Mama and Sons", das normalerweise Festivalgäste versorgt.



Künftig soll der "Foodtruck" von einem Impfmobil begleitet werden.