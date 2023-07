Wie die Ehefrau des Kaisers erklärte, war Beckenbauer, der damals Teamchef der Mannschaft war, wegen seiner gesundheitlichen Probleme nicht in der Lage an dem Weltmeistertreffen teilzunehmen. Schon seit einiger Zeit zieht sich der Ex-Fußballer immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Auch zur Fußball-WM in Katar im verganenden Jahr reiste Beckenbauer nicht an.



Wie es gesundheitlich um ihn steht, verriet er Ende 2022 in einem Interview mit "Bunte": "Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen. Außerdem kommt zurzeit besonders viel Autogramm-Post, die ich gerne beantworte. Die Leute denken wohl, der lebt nimmer lang. Aber ich versuche, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben."

Beckenbauers Frau Heidi soll das Treffen der Weltmeister am Chiemsee organisiert haben. Bildrechte: IMAGO / SKATA