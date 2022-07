Am Sonntag war es endlich so weit: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft traf im EM-Finale auf den Gastgeber England. Die Stimmung? Bombe! Kapitänin Alexandra Popp beschrieb es wie folgt: "Kein Schwein hat mit uns gerechnet. Und jetzt stehen wir gegen England in Wembley im Finale. Etwas Besseres gibt es nicht."

Mit dieser positiven Energie konnte das Spiel für die deutsche National-Elf nur gut ausgehen – egal ob am Ende ein Pokal dabei herausspringt oder nicht. Doch nach 110 Minuten stand fest: Der neunte EM-Sieg (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 und zuletzt 2013) blieb für die Deutsche Nationalmannschaft aus.

Hier die wichtigsten Infos zum EM-Finale im Überblick:

1. Glücksbringer in letzter Sekunde

Bereits lange vor Anpfiff gab es die erste gute Nachricht für die deutschen Fußballerinnen: Gegen 16 Uhr wurde bekannt, dass sich die Corona-infizierte Stürmerin Klara Bühl freitesten konnte. Leider zu spät, um mitspielen zu können. Jule Brand sprang auch dieses Mal wieder für Brühl ein. Letztere konnte immerhin ihre Kolleginnen live im Stadion anfeuern. Ein gutes Zeichen?

Ebenfalls im Publikum gesichtet: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Fußballfan Olaf Scholz fieberte live im Stadion mit dem deutschen Team mit. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich im ARD-Interview beeindruckt von der deutschen Nationalmannschaft und gab gleichzeitig zu, dass es das erste Mal sei, dass er überhaupt Frauen-Fußball schaue. "Ich habe alle EM-Spiele geguckt und bin wirklich begeistert." Auch zum Thema faire Bezahlung im Deutschen Fußball äußerte er sich. So habe sich Olaf Scholz bereits mit Oliver Bierhoff verabredet, um sich auszutauschen. "Eine gleiche Bezahlung spielt eine wichtige Rolle."

2. Darum wurde die Aufstellung Last Minute umgeschmissen

Ganz nach dem Motto "never change a winning team" sollte die Aufstellung der Deutschen wie auch schon im Viertel- und Halbfinale gleich bleiben. Doch dann – acht Minuten vor Anpfiff – die bittere Nachricht: Kapitänin Alexandra Popp kann aufgrund muskulärer Probleme nicht spielen, dafür rückt Lea Schüller in die Startelf ein. Die Nationalstürmerin Schüller ist gerade erst zur Fußballerin des Jahres 2021/2022 gekürt worden.

Popp hingegen ist mit sechs Toren beste Schützin der deutschen Mannschaft bei der EM, beim 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich hatte sie doppelt getroffen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kurz vor Anpfiff. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

3. Rekord bei Zuschauerzahlen

Noch nie gab es so viele Zuschauer! Zum Vergleich: Zur EM 2017 in den Niederlanden zog es insgesamt 240.055 Fans in die Stadien. Diese Zahl wurde dieses Jahr mit 487.683 bereits im Halbfinale mehr als verdoppelt.

4. Fast nur englische Fans vor Ort

Die deutsche Fangemeinde hatte es im Wembleystadion nicht leicht: Denn sie hatten fast ein ganzes Stadion gegen sich. 80.000 englische Fans dominierten die Tribüne – dagegen nur 3.000 deutsche Anhänger. Insgesamt wurden rund 90.000 Fußball-Fans im Stadion gezählt.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (zweiter von links) sah sich das Spiel neben Prinz William an. Bildrechte: IMAGO / Sportimage

5. 62. Minute – Ella Toone schießt erstes Tor für England

Da war sie: die Führung für England. Die 22-jährige Ella Toone schießt das erste Tor für England. Die 80.000 England-Fans im Stadion sind schon in Siegesstimmung und singen "Football’s coming home".

Deutschland hält den Atem an, England jubelt: Ella Toone schießt das erste Tor im EM-Finale. Bildrechte: dpa

6. 79. Minute: Tor für Deutschland! Dank Lina Magull zum Ausgleich

Von Sydney Lohmann und Tabea Waßmuth vorbereitet, setzt die 27-jährige Lina Magull zum Ausgleich an – mit Erfolg!

Durchatmen für deutsche Fans: Lina Magulls Tor führt zum ersehnten Ausgleich. Bildrechte: IMAGO / Pro Sports Images

7. Abpfiff! Das Spiel geht in die Verlängerung – die Tagesschau muss weichen

Was für eine Sensation: Die Tagesschau wird für Frauen-Fußball verschoben. Denn nach 90 Minuten geht das Spiel in die Verlängerung – 30 Minuten, mindestens!

8. 110. Minute: Chloe Kelly schießt das Siegestor für England

Das war's: Nach einem grandiosen und aufregenden Spiel schießt Chloe Kelly das zweite Tor für England.

Chloe Kelly schießt das entscheidende Tor für England. Bildrechte: IMAGO / Pro Sports Images

So soll der Hype um Frauen-Fußball bestehen bleiben

Von den Fanmassen und der Qualität der Spielerinnen begeistert kündigt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin laut dpa weitere Investitionen in den Frauenfußball an.

Wir müssen den Frauenfußball auf exakt dieselbe Weise entwickeln wie den Männerfußball. […] Wir müssen es auf einem technischen Level entwickeln, und wir müssen investieren. Vielleicht sollten einige Menschen damit anfangen zu denken, dass es sich lohnt, in den Frauenfußball zu investieren. Aleksander Ceferin

Ähnlich sieht das Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter der Nationalmannschaften im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Er hofft nach der EM in England auf eine anhaltende Frauenfußball-Euphorie in Deutschland. "Wir wollen den Hype mitnehmen", so der 46-Jährige nach Angaben der dpa.