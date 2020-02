Frédéric von Anhalt hat sich verkleinert - zumindest in Sachen Wohnen. Denn sich zu verkleinern, das ist des Prinzen Sache nicht. Und so ganz ohne Superlativ kommt auch die räumliche Verkleinerung nicht daher. Doch nach dem Tod von Ehefrau Zsa Zsa Gabor ist es Frederic von Anhalt zu groß und einsam geworden in der Bel Air Mansion. Den Luxusstadtteil hat er nicht verlassen, lebt aber jetzt in einem Appartement auf bescheidenen 310 Quadratmetern. Die prominenten Nachbarin gibt's inklusive. Und die ist keine Geringere als: Jennifer Aniston! Doch wie's um sie und Brad Pitt steht , darüber kann uns auch er nichts Konkretes sagen.

Apropos adelig: Als Prinz wird Frédéric von Anhalt nicht mehr so gern bezeichnet. Denn mittlerweile ist ihm der Titel zu lang. Eine zeitlang war er ihm in in den USA recht hilfreich, denn - außer Sänger Prince und ihm selbst - gab es in Amerika keine Prinzen. Doch mittlerweile kennt man den Deutschen in den USA. Ob mit oder ohne Titel, das spielt keine Rolle mehr.



Außerdem würde von Anhalt auch ganz gerne in Deutschland leben. Die zahlreichen Schlagzeilen über seine angeblichen Wohnungssuchen seien zwar Quatsch, doch über eine feste Bleibe in Berlin oder München würde er sich durchaus freuen. Wenn es nur nicht so schwierig wäre, eine Wohnung zu finden, die Security und Palais bietet ...