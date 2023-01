Die Aufmerksamkeit bei der "Golden Globes"-Verleihung ist ihm gewiss. Mit einer dick verbundenen Hand wird sich Prinz Frédéric von Anhalt unter die Stars und Sternchen mischen. Was ist dem Ehemann der verstorbenen Zsa Zsa Gabor zugestoßen?

Medienberichten zufolge will sich von Anhalt zu Weihnachten einen ganz besonderen Wunsch erfüllt haben: ein Phantom Drophead Coupé - ein nagelneues Rolls-Royce-Cabrio im Wert von mehr als 450.000 Euro, das er sich kurz nach dem Fest gönnte.



Doch Glück gebracht hat der neue Wagen dem Prinzen nicht. Gleich während der ersten Spritztour kam es zu einem schweren Unfall. Ein anderes Auto sei ihm in Beverly Hills in die Fahrerseite gekracht - und habe ihn schwer verletzt.