In Spielfilmlänge "Ganz in weiß" - erstes Special von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

Hauptinhalt

Vom Erfurter Krankenhaus in die Tiroler Alpen geht es für "Die jungen Ärzte", dem Ableger der Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Bereits im vergangenen Frühjahr standen die Schauspieler hier für das erste DjÄ-Special in Spielfilmlänge vor der Kamera. Für Cast und Crew eine ganz besondere Herausforderung. Weshalb - das gibt's jetzt im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen.