Ihrem Zauber kann man sich nur schwer entziehen: Denn Sängerin Freya Ridings hat eine echte Gänsehautstimme. Ihre Musik ist so zart und verletzlich, dass sie jedem Liebeskummergeplagten direkt aus der Seele spricht. Und mit Liebeskummer begann auch Ridings Karriere. Mit "Lost without you" sang sie gegen den eigenen Herzschmerz an - und landete auf Anhieb ihren ersten großen Hit, der mittlerweile Millionen Male bei YouTube geklickt wurde. Einen Weltrekord hat sie mit der gefühlfollen Ballade außerdem gebrochen. Als "Lost without you" in der britischen Version von "Love Island" läuft, greifen so viele Menschen wie nie zuvor zum Handy, um herauszufinden, wer da so herzzerreißend singt - eine neue Bestmarke.