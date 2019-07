Ein Lächeln breitet sich über das schmale Gesicht von Alfred Biolek aus. Nein, einen Wunsch zu seinem 85. Geburtstag hat er nicht mehr. "In diesem Alter ist man jetzt relaxt", sagt er. "Es ist soviel passiert in meinem Leben. Die vielen Sendungen - und wie ich gelebt habe. Sehr viel extrovertierter als heute. Es war alles anders." Sein heutiges Leben bestehe zu einem großen Teil aus der Erinnerung. "Ich erinnere mich gern an die tollen Zeiten, versuche aber auch heute, ein gutes Leben zu führen. Das heutige 'gut' ist anders als das damalige 'gut', als ich noch aktiv war. Aber ich versuche trotzdem, positive Dinge zu erleben."