Von Nationalmannschaft zu Nationalmannschaft: Niemand weiß besser, wie sich die Fußball-Frauen aktuell fühlen. Heute Abend entscheidet sich, ob der EM-Titel an Deutschland oder England geht.

In einem öffentlichen Brief hat sich jetzt die deutsche Männer-Nationalmannschaft an das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Kapitänin Alexandra Popp gewandt.