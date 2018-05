13:01 Uhr fahren Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler mit dem schwarzen Mannschaftsbus am 5-Sterne-Hotel Weinegg vor. Rund 200 Fans jubeln begeistert. Die Hotelangestellten stehen Spalier und applaudieren. Doch das war es auch schon wieder: Das Tor zum Teamhotel in Eppan schließt sich. Ein Blick auf Deutschlands Fußballstars bleibt den wartenden Fans verwehrt.

Hinter einer langen, weißen Sichtschutzplane mit der Aufschrift "Die Mannschaft" beginnt die Vorbereitung auf die Fußball-WM vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland. "Ein bisschen einrichten im Quartier, zueinander finden, dann eine lockere Trainingseinheit am Nachmittag", so der Plan von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.