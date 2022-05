Im Frühjahr 2020 taten sich Kliemann und Tom Illbruck, Geschäftsführer das Textilunternehmen "Global Tactics ", zusammen, um während der Coronapandemie Stoffmasken nachhaltig, fair und zum Selbstkostenpreis in Europa herzustellen. Zum Beispiel in Portugal oder Serbien.

Doch stattdessen soll Global Tactics die Masken zu Billiglöhnen in Bangladesch und Vietnam produziert und als "europäisch" verkauft haben. Darüber hinaus sollen beide Männer 100.000 unbrauchbare Masken an Geflüchtetenunterkünfte in Griechenland und Bosnien verteilt haben. Dabei inszenierten sich Illbruck und Kliemann öffentlichkeitswirksam als Wohltäter.

Der 34-Jährige selbst gibt sich nach den Vorwürfen zerknirscht. In einem langen Statement und einem Interview mit dem "Spiegel" räumte Kliemann Fehler ein. Er habe "die Übersicht verloren", bittet um Entschuldigung - und verstrickt sich in Widersprüche. Er habe von der Produktion in Bangladesh gewusst, sie sei aber nur für Großkunden wie den Online-Händler "About You" bestimmt gewesen.