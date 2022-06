Berichte Rückkehr von Jon Snow in "Game of Thrones"-Fortsetzung?

Seit "Game of Thrones" sein Serienfinale feierte, wird es nicht still um die gefeierte Serie. Mehrere Spin-offs sind in Planung oder sogar schon weiter. Die erste - "House of the Dragon" - geht im August an der Start. Nun gibt es sogar Berichte, dass Schauspieler Kit Harington in einer "GoT"-Fortsetzung als Jon Snow auf die Bildschirme zurückkehren könnte.