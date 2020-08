Peter Weck feiert am 12. August seinen 90. Geburtstag. (Archiv) Bildrechte: dpa

Irgendwann mit Mitte 80 ist Peter Weck aufgefallen, dass er nicht mehr ganz aufrecht läuft. "Ich hab' mal gesehen in einem Film, dass ich so grässlich gehe. Da hab ich dann versucht eine Zeit lang, mich in einem Fitnessstudio ein wenig in Form zu bringen", erzählt er in einem Interview. Erste Erfolge habe er bereits verbuchen können, nach Corona will er weiter trainieren. "Aber ich werde kein Fanatiker mehr werden." Er lacht kurz.

Deutschsprachige Film- und Fernsehlandschaft geprägt

Bequemlichkeit ist nie Peter Wecks Sache gewesen, Herausforderungen sind viel eher sein Ding. Noch heute erinnern sich viele, wie er in den 1980er-Jahren als Intendant des Theaters an der Wien hochkarätige Musicals in die österreichische Hauptstadt brachte - gegen einigen Widerstand. "Wenn mir irgendetwas nicht gepasst hat, habe ich eine Veränderung angestrebt", sagt Weck rückblickend. Seine deutschsprachige Version von Andrew Lloyd Webbers "Cats" wurde damals ein Erfolg - ebenso wie später "Les Misérables" und "Das Phantom der Oper". Am Mittwoch (12. August) feiert Weck - längst eine Wiener Institution - 90. Geburtstag.