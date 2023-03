In der beliebten TV-Serie "Kommissar Rex" spielte sich Gedeon Burkhard in die Herzen vieler Zuschauer. Und auch privat fliegen ihm die Herzen nur so zu. Wie der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" verrät, lebt er in einer glücklichen Dreierbeziehung.

Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit. Gedeon Burkhard

Gedeon Burkhard lebt in Berlin mit Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta in einer großzügigen Altbauwohnung zusammen. Bildrechte: Getty Images

Probleme einer Dreierbeziehung

Gemeinsam mit seinen beiden Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta wohnt Gedeon Burkhard in einer großzügigen Altbauwohnung in Berlin. Dabei teilen sie sich sogar zu dritt das Bett. Das wird allerdings zum Problem, denn das Doppelbett in 1,80-Meter-Standardbreite sei nicht auf Dreierbeziehungen ausgelegt und daher ein bisschen zu klein.



"Das ist die nächste Aufgabe, an die Gedeon ran muss", witzelt Ann-Britt Dittmar im Interview. Der passionierte Heimwerker, der als "Schraubenflüsterer" im Netz sein Publikum mit handwerklichen Fähigkeiten begeistert, will das Bett in jede Richtung 30 bis 40 Zentimeter vergrößern. "Wer weiß, vielleicht treffe ich damit ja eine Marktlücke", scherzt der 53-Jährige.

Gedeon Burkhards Mutter ist auch mit eingezogen

Eins steht für die beiden Frauen fest: "Noch jemand passt nicht mit ins Bett." Doch in der Wohnung scheint es trotzdem noch genügend Platz zu geben: Gedeons Mutter Elisabeth von Molo wohnt nämlich seit Neuestem auch bei ihrem Sohn und seinen zwei Partnerinnen.

Gedeon Burkhards Mutter lebt auch mit in der gemeinsamen Wohnung. Bildrechte: dpa