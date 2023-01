Das Grau sexy ist, da sind sich die Briten offenbar einig. Einer Umfrage in Großbritannien zufolge ist George Clooney nun sogar zum König der Silberfüchse gewählt worden.

Bereits zweimal wurde der Schauspieler schon zum "Sexiest Man Alive" gekrönt. Mittlerweile wurde er bei diesem Titel zwar von jüngeren Kollegen wie Chris Evans abgelöst, an Attraktivität hat der Schauspieler bei seinen Fans wohl aber nicht verloren - und sogar einen neuen Titel gewonnen.

In einem Interview mit dem Radiosender "BBC Radio 4" sprach der 61-jährige Schauspieler bereits vor mehreren Jahren über sein graues Haar und erklärte, dass er niemals daran denken würde, seine Haare zu färben, da er vorhabe "in Würde zu altern". Denn: Gegen das Altern könne man nicht ankämpfen, erklärt der Hollywoodstar in dem Interview: "Wir haben nur zwei Möglichkeiten – entweder älter zu werden oder zu sterben."