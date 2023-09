Wer wohnen will wie George Clooney, muss sehr tief in die Tasche greifen. Angeblich will der Hollywood-Star seine Luxusvilla am Comer See in Italien loswerden. Was sie kostet? Erstmal die Fakten.



Die Lage ist top: Direkt am Ufer des norditalienischen Sees liegt das Anwesen in der Gemeinde Laglio. George Clooney hält sich dort seit zwei Jahrzehnten immer wieder auf, ist sogar Ehrenbürger der Stadt.