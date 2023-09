"Es ist nicht wahr", sagt ein Sprecher von George Clooney dem amerikanischen "People"-Magazin: Der Schauspieler will seine Villa am Comer See nicht verkaufen. Berichtet hatten darüber verschiedene Medien, auch BRISANT. Clooney selbst habe über "Page Six" davon erfahren. Jetzt stellt sich heraus, dass Clooney nichts von einem Verkauf der "Villa Oleandra" weiß.