Im selben Jahr ist George Michael Teil der allerersten "Band Aid"-Gruppe. Sie wurde von den Musikern Bob Geldof und Midge Ure ins Leben gerufen, um hungernden Menschen in Afrika zu helfen. Das Charity-Projekt veröffentlichte den Song "Do They Know It's Christmas". Sie wurde innerhalb kürzester Zeit die bislang am schnellsten verkaufte Single in Großbritannien.

Neuer Abschnitt Ich bin damit einverstanden, dass mir bis auf Widerruf Inhalte von Youtube angezeigt werden.