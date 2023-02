Gerard Butler kennt man aus diversen Actionfilmen wie "Angel has fallen", "300" oder "Gesetz der Rache". Waghalsige Stunts gehören zu Filmen wie diesen dazu. Doch auch mit 53 Jahren denkt der Schauspieler nicht daran, damit aufzuhören.

Waghalsige Manöver

Auch privat ist der Brite schon in brenzlige Situationen geraten und konnte sein Heldentum diverse Male unter Beweis stellen, wie er im Interview zu seinem neuen Film "Plane" verrät.

Ich musste mal einen Mann retten, der von sechs Typen heftigst verprügelt wurde. Ich kannte niemanden und stürzte mich da rein, das hätte mein Ende sein können. Oder ich hab mal einen ertrinkenden Jungen aus dem Wasser gerettet, ich dachte, er sei tot. Gerard Butler Schauspieler

Dass seine heldenhaften Taten und waghalsigen Manöver bisher immer glimpflich ausgegangen sind, darüber wundert sich der Schauspieler offenbar selbst ein bisschen. Im Interview erzählt er, dass er bei Flugstunden gleich zweimal fast einen Helikopter gecrasht habe. Gerard Butler ist bekannt für seine Stunts. Doch manchmal geht auch für den Profi ein Manöver nicht gut aus. Bildrechte: Concorde Filmverleih GmbH

Schwerer Unfall am Filmset

Außerdem berichtet der 53-Jährige von einem schlimmen Motorradunfall: "Da flog ich über ein Auto drüber und hab mich ganz schön verletzt." Für Filmarbeiten sei er zudem beim Surfen "unter riesige Wellen geraten" und habe gedacht, dass dies sein Ende sei. Er kam ins Krankenhaus und man musste sein Herz wieder in den richtigen Rythmus bringen.

Es gab noch ein paar andere Momente, aber ich will ja niemanden langweilen. Ich bin nur erstaunt, dass ich noch hier bin. Gerard Butler Schauspieler

Nichtsdestotrotz bleibt Gerard Butler seinem Lieblingsgenre treu. In seinem neuen Action-Film "Plane" spielt er einen Piloten, dessen vollbesetzte Passagiermaschine in einem Sturm vom Blitz getroffen wird. Es kommt zu Komplikationen und daraus ergeben sich Schießereien, Explosionen und heldenhafte Stunts. In einem früheren Interview erklärte er, dass er ein Helfersyndrom habe. Kein Wunder also, dass man ihm die Rolle des Helden in seinen Filmen abkauft.

Harrison Ford überlebte Bruchlandung Harrison Ford ist ein Hobbypilot mit Leib und Seele. Selbst eine heftige Bruchlandung hält den Schauspieler nicht davon ab, wieder ins Cockpit zu steigen. Bildrechte: dpa

Der Schauspieler hatte sich 2015 bei einer Bruchlandung mit einem Kleinflugzeug verletzt. Harrison Ford ist begeisterter Hobbypilot und war allein an Bord der Maschine, die kurz nach dem Start Motorprobleme bekam. Daraufhin kam es zu einer Bruchlandung auf einem Golfplatz und der 80-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nur wenige Monate später wurde der Hollywoodstar wieder in einem Cockpit gesichtet.

Jason Statham überlebte schweren Autounfall Jason Statham geht für seine Stunts bis aufs Ganze und landet dadurch auch mal mit einem Truck im See. Bildrechte: imago images / Runway Manhattan

Am Filmset zu "Expendables 3" geriet der Actionfilmstar 2013 in eine brenzlige Situation. Beim Dreh einer Szene verlor Jason Statham die Kontrolle über seinen Lkw. Der Schauspieler konnte seinen Truck plötzlich nicht mehr abbremsen und raste in einen See. Der 55-Jährige hatte Glück und konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und an den Rand des Sees schwimmen. Direkt im Anschluss sei die Szene noch einmal gedreht worden.

Anna-Maria Zimmermann überlebte Hubschrauberabsturz Anna-Maria Zimmermann überlebte den Absturz eines Helikopters und hat nun sogar ihre Flugangst überwunden. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto

Vor fast dreizehn Jahren stürzte Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann mit einem Helikopter ab und wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr linker Arm blieb seitdem gelähmt, trotzdem kämpfte sie sich ins Leben und auf die Bühne zurück. Mittlerweile hat die 34-Jährige sogar ihre Flugangst überwunden.

Travis Barker überlebte Unfall mit Flugzeug Travis Barker litt jahrelang an Flugangst. Erst im vergangenen Jahr schaffte er es, zum ersten Mal wieder in ein Flugzeug zu steigen. Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker hatte 2008 einen Unfall mit einem privaten Flugzeug. Während des Starts platzten die Reifen. Der Flieger wurde die Bahn und die Böschung hinuntergeschleudert und ging in Flammen auf. Vier der sechs Passagiere starben. Nur Travis Barker und sein Kollege DJ AM entkamen durch den Notausgang. Erst 13 Jahre nach dem dramatischen Unfall hat sich der Schlagzeuger wieder in ein Flugzeug gewagt und damit seiner Flugangst den Kampf angesagt.