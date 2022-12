Der "In aller Freundschaft"-Star besucht den glücklichen Gewinner in seinem Zuhause. Dabei wird er von einem Kamerateam begleitet, das die Begegnung dokumentiert.



Teile des Filmmaterials werden im Anschluss in einer BRISANT-Sendung zu sehen sein. Wer damit nicht einverstanden ist, sollte am "In aller Freundschaft"-Gewinnspiel von BRISANT nicht teilnehmen!