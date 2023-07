Überraschung: Kim Cattrall schlüpft für "And Just Like That" wieder in ihre Rolla als Samantha Jones.

Überraschung: Kim Cattrall schlüpft für "And Just Like That" wieder in ihre Rolla als Samantha Jones. Bildrechte: Getty Images

Das ist wahrlich eine große Überraschung für alle Fans der beliebten Serie "Sex and the City"! Kim Cattrall soll nun doch in der Fortsetzung mitspielen. Die Schauspielerin habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene für "And Just Like That..." abgedreht. Das bestätigte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN. Zudem teilte die Instagramseite der Serie einen Zeitungsartikel über die Rückkehr der 66-Jährigen in Staffel zwei - und schrieb dazu: "Das Geheimnis ist gelüftet!".

Bereits im Dezember 2021 feierte die erste Staffel von "And Just Like That..." Premiere. Doch während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückkehrten, glänzte Kim Cattrall durch Abwesenheit.



Umso größer ist nun die Überraschung, dass die Schauspielerin in ihrer Rolle zum Cast zurückkehrt - wenn auch nur für eine einzige Szene. Denn genau das hatte Kim Cattrall zuvor abgelehnt. Auch Sarah Jessica Parker erklärte in einem Interview, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle. Zu sehen soll es die zweite Staffel der Serienfortsetzung im Juni geben.