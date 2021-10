BRISANT-Interview Gil Ofarim über Antisemitismus-Vorwürfe gegen Hotel

Der Musiker Gil Ofarim hatte am Dienstag (5. Oktober) ein Video auf Instagram gepostet, in dem er - sichtlich berührt - einen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel "The Westin" schildert, der sich am Montagabend ereignet hat.



Aufgrund eines Computer-Problems musste der Musiker sehr lange am Check-in des Hotels warten. Was ihn jedoch verwunderte: Immer wieder wurden andere Gäste vorgelassen. Als er schließlich an der Reihe war und nach dem Grund der Bevorzugung der anderen Gäste fragte, sei er von einem Mitarbeiter aufgefordert worden, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Erst dann dürfe er einchecken.