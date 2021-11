Schnell wird klar, dass die Qualität der Aufnahmen so schlecht ist, dass Details nur schwer zu erkennen sind. Die Experten können weder das Tragen noch das Nicht-Tragen einer Kette mit dem Davidstern ausschließen. "Auf Basis der aktuellen Untersuchung, die wir durchgeführt haben, können wir keine Aussage dazu treffen, ob tatsächlich die Kette vorhanden war oder nicht", so Thomas Gloe.

Das hänge mit der Materialgüte zusammen, mit der Qualität der Beleuchtungs-Situation, mit der starken Kompression, mit der Auflösung der Linse von der Kamera, so Gloe weiter. All das führe dazu, dass der Stern in einzelnen Situationen der Überwachungsaufnahmen mal nicht zu sehen sei und in einzelnen Situation dann doch. Eine endgültige Aussage zum Tragen der Kette könne nur mit einer Nachstellung der Szene am originalen Ort unter vergleichbaren Bedingungen getroffen werden.