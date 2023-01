Wie groß Gina Lollobrigidas Vermögen zum Zeitpunkt ihres Todes war, ist nicht ganz klar. Schätzungen verschiedener italienischer Medien reichen von zehn bis 50 Millionen Euro.



Die Frage, wer das Millionen-Erbe der großen Gina Lollobrigida antritt, ist ungewiss – und kniffelig. Im Fokus stehen drei Männer.



Mit ihrem einzigen Sohn Andrea Milko befand sich Gina Lollobrigida im Streit. Schuld an dem Familienzwist war unter anderem Ginas Assistent. Gegen ihn läuft noch ein Prozess. Außerdem gibt es da noch einen Mann, der Gina Lollobrigida geheiratet haben will – was diese jedoch bestritt.



Explosiv: Alle drei möglichen Erben erwiesen Gina Lollobrigida am Donnerstag (19.01.23) bei der großen Trauerfeier in Rom die letzte Ehre. Gina Lollobrigidas Assistent Andrea Piazolla völlig aufgelöst bei der Trauerfeier der Filmikone. Bildrechte: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Eisiges Verhältnis: Streit mit Sohn Andrea Milko Skofic

Die Schauspielerin lag mit ihrem einzigen Sohn Andrea Milko Skofic im Streit. Andrea kam 1957 – auf dem Höhepunkt von Ginas Karriere – zur Welt. Vater war der slowenische Arzt Milko Skofic.



Andrea Milko hatte zuletzt für seine Mutter einen Vormund beantragt. Die Begründung: Die Schauspielerin sei unzurechnungsfähig und könne sonst ihr Vermögen verschleudern. Außerdem zeigte Gina Lollobrigidas Sohn deren 36 Jahre jungen Assistenten Andrea Piazzolla an. Ihm warf er vor, dass er die Diva manipuliert habe und sich von 2013 bis 2018 an deren Vermögen zu schaffen machte.



Gina Lollobrigida betonte immer wieder, dass Andrea Piazzolla "ihr großes Glück" sei. Der Assistent lebte mit seiner Familie bei der Schauspielerin. Gina Lollobrigidas einziger Sohn Andrea Milko bei der Trauerfeier seiner Mutter. Bildrechte: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Wie aufrichtig ist Gina Lollobrigidas Assistent?

Der Prozess gegen Andrea Piazzolla ist noch am Laufen. Gina Lollobrigida nahm ihn bis zuletzt in Schutz. "Lollos" Anwalt, Antonio Ingrao, bezog ebenfalls für den Angeklagten Stellung. "Er ist der Einzige, der ihr bis zum Schluss zur Seite stand", sagte er der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Die Staatsanwaltschaft Roms wirft dem Assistenten die Veruntreuung mehrerer Millionen Euro vor.



Bitter für Gina Lollobrigidas Sohn: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht ausgeschlossen, dass Andrea Piazzolla Teile des Vermögens erben wird.



Streitereien und Prozesse nahmen Gina Lollobrigida mit. In einem TV-Interview sagte sie 2021: "Ich habe das Recht, in Frieden zu leben, aber auch in Frieden zu sterben. In meinem Alter sollte ich eigentlich ein bisschen Frieden haben. Aber den habe ich nicht. Ich bin müde. Man sollte mich in Frieden sterben lassen." Gina Lollobrigida mit ihrem Assistenten und engen Vertrauten Andrea Piazzolla. Bildrechte: imago images/Independent Photo Agency Int.

Gina Lollobrigida: Kein Glück in Liebesdingen

Eine internationale Filmkarriere, Schönheit, Reichtum, Intelligenz: Gina Lollobrigida hatte alles – fast alles. Denn nach eigenen Aussagen hatte sie "weniger Glück als andere in Herzensangelegenheiten". 1949 heiratete sie den jugoslawischen Arzt Milko Skofic. Die Ehe wurde 1971 geschieden. Anschließend sagte man "Lollo" zahlreiche Affären, etwa mit Milliardär Howard Hughes und dem Politiker Henry Kissinger, nach.



2006 – damals war Gina Lollobrigida 79 – machte sie noch einmal Schlagzeilen, als sie den 34 Jahre jüngeren Javier Rigau Rifols heiraten wollte. Eine schlechte Idee, wie sich herausstellte.



Javier Rigau Rifols stellte sich als Heiratsschwindler heraus und wurde von der Schauspielerin beschuldigt, sie 2010 in Barcelona mit einer gefälschten Vollmacht geehelicht zu haben. Er habe ihr in betrügerischer Absicht die Unterschrift für die Dokumente entlockt.

Gina Lollobrigida mit ihrem Ex-Mann Milko Skofic und den gemeinsamen Sohn Andrea. Bildrechte: dpa

Geht das Erbe an Gina Lollobrigida Ex-Ehemann?