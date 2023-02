Wie viel Gina Lollobrigida genau hinterlässt, ist unklar. Das Vermögen der Schauspielerin wird mal auf zehn, mal auf 200 Millionen Euro geschätzt. Fest steht nun zumindest: Ihr Erbe wird auf zwei Männer aufgeteilt - auf ihren Sohn Andrea Milko Skofic und auf ihren Assistenten Andrea Piazzolla.

Gina Lollobrigida sah in ihren Assistenten Andrea Piazzolla einen engen Vertrauten. Bildrechte: imago images/Independent Photo Agency Int.

Assistent und Sohn von Gina Lollobrigida liegen im Streit

Gina Lollobrigidas Sohn Andrea Milko Skofic wird "in Übereinstimmung mit dem Gesetz" 50 Prozent ihres Vermögens erben. Die andere Hälfte erhält ihr Assistent Andrea Piazolla.



Andrea Milko Skofic wird das bitter aufstoßen. Mit ihm befand sich "Lollo" im Streit, zu einer Versöhnung zwischen Mutter und Sohn kam es nicht mehr.



Das Testament der Schauspielerin wurde am 5. Januar 2017 verfasst. Damals tobte der Konflikt zwischen Gina Lollobrigida und ihrem einzigen Sohn bereits. Schuld an dem Familienzwist war vor allem Ginas Assistent, der nun die Hälfte ihres Vermögens erben soll.

Laufendes Verfahren gegen Assistent Andrea Piazzolla

Gina Lollobrigidas Sohn Andrea Milko Skofic zeigte Andrea Piazzolla sogar an, das Verfahren läuft noch. Der Vorwurf: Er hätte die Diva zu Lebzeiten manipuliert und ausgenommen. So soll er unter anderem teure Möbel und Bilder der Schauspielerin zu Geld gemacht haben. Andrea Milko Skofics Hoffnung wird nun sein, dass das Verfahren erfolgreich sein wird, denn so könnte Ginas Assistent seinen Anspruch auf sein Erbe verlieren. Gina Lollobrigidas Sohn Andrea Milko Skofic bei der Trauerfeier seiner Mutter im Januar. Bildrechte: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

So viel erbt der Assistent von Gina Lollobrigida