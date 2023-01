Namen hatte sie viele: "La Lollo", "Gina Nazionale" oder schlicht "Gina Lollobrigida". Nun ist der italienische Weltstar am 16. Januar 2023 im Alter von 95 Jahren einem Krankenhaus in Rom gestorben. Sie war erst kürzlich in die Klinik eingeliefert worden, nachdem sie sich im vergangenen September einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte.



Die Filmdiva galt lange als schönste Frau der Welt, drehte mehr als 70 Filme, schrieb in "Der Glöckner von Notre Dame" oder "Fanfan der Husar" Kinogeschichte. Aber "La Lollo" war mehr als nur schön: Nach ihrer Filmkarriere machte sie sich als Malerin und Bildhauerin einen Namen, engagiert sich gegen Krebs. Gina Lollobrigida als Königin von Saba neben Yul Brynner in "Salomon und die Königin von Saba" (1959). Bildrechte: imago images/Everett Collection

Gina Lollobrigida, die Kinder-Schönheitskönigin

Gina Lollobrigida wurde 1927 als zweitälteste von vier Töchtern des Möbelherstellers Giovanni Mercuri Lollobrigida und dessen Ehefrau Giuseppina geboren. Bereits als Dreijährige fiel ihre Schönheit auf: Sie wurde zum "Schönsten Kleinkind Italiens" gekürt. 1947 folgte ein zweiter Platz beim Wettbewerb zur "Miss Roma" und ein dritter Platz bei der Wahl zur "Miss Italia".



Obwohl "Lollo" in einfachen Verhältnissen aufwuchs, förderten ihre Eltern ihr künstlerisches Talent. Gina erhielt Privatunterricht in Gesang, Tanz, Zeichnen sowie Sprachunterricht. Nachdem die Fabrik des Vaters gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden war, zog Gina Lollobrigida mit ihrer Familie nach Rom.

Bereits als Kind für ihre Schönheit bekannt: Gina Lollobrigida als Baby. Bildrechte: imago images/Mary Evans

Von Fotoromanen auf die Leinwand

Ihre Karriere begann Gina Lollobrigida ähnlich wie ihre Kollegin – und zeitlebens größte Konkurrentin – Sophia Loren als Model für Fotoromane. Ihr damaliger Künstlername: Gina Loris.



Bald darauf erhielt sie 1945 ihre erste Theaterrolle. Doch "Lollo" konnte sich noch nicht gänzlich für eine Schauspielkarriere entscheiden. 1946 begann sie dank eines Stipendiums ein Studium der Bildhauerei und Malerei in Rom. Außerdem absolvierte sie eine Ausbildung zur Opernsängerin. Im selben Jahr wurde sie auf der Straße vom Filmproduzenten Mario Costa für seinen Film "Opernrausch" vom Fleck weg engagiert. Dann ging alles ziemlich rasch.

"Lollo" 1947 bei der Wahl zur "Miss Italia". Bildrechte: IMAGO / Cola Images

Aufstieg zum internationalen Filmstar

In Amerika wurde bald der Milliardär und Film-Tycoon Howard Hughes auf Gina Lollobrigida aufmerksam. Er lud sie 1950 nach Hollywood ein. Den Langzeitvertrag, den man ihr dort anbot, lehnte sie jedoch ab – lieber blieb sie ihrer italienischen Heimat treu. Schnell nannten sie ihre Landsleute nur noch "Gina Nazionale". Ihrer internationalen Karriere tat das allerdings keinen Abbruch: 1961 wurde Lollobrigida bei der Golden-Globe-Verleihung als beliebteste internationale Schauspielerin ausgezeichnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere drehte Gina Lollobrigida neben internationalen Größen wie Frank Sinatra. Bildrechte: dpa

Gina Lollobrigida und Sophia Loren: Ewige Konkurrentinnen?

Zeit ihres Lebens wurde Gina Lollobrigida ein erbitterter Konkurrenzkampf mit der etwas jüngeren Sophia Loren nachgesagt. Mit "der Loren" focht "Lollo" angeblich einen Kampf um den Thron des erotischsten weiblichen Filmstars des italienischen Kinos aus. In der damaligen Boulevardpresse wurden die beiden – in Anspielung auf ihren Sexappeal – als "Busenfeindinnen" beschrieben.



Es kann nur eine geben – so die damalige italienische Presse. Sophia Loren (links) oder Gina Lollobrigida (rechts). Bildrechte: imago/Cinema Publishers Collection

Zweite Karriere in den 1970er-Jahren

Ab den 1970er-Jahren zog sich Gina Lollobrigida immer mehr von der Leinwand zurück – Grund dafür waren unter anderem ihre festen Prinzipien: "Ich habe es abgelehnt, mich auszuziehen", erklärte sie in späteren Jahren in Interviews. Filmproduzenten hätten sie deshalb nicht mehr beachtet.



Doch es gelang ihr etwas, was vielen ihrer Kolleginnen im reiferen Alter versagt blieb: eine zweite Karriere.



"Lollo" besann sich auf ihre Jugendzeit zurück und widmete sich wieder verstärkt der Fotografie und Bildhauerei. Und auch politisch wurde die Diva aktiv: 1999 bewarb sich Gina Lollobrigida für ein Mandat im Europaparlament - für die Partei von Romano Prodi. Doch sie wurde nicht gewählt.



Als Schauspielerin trat sie nur noch gelegentlich in Erscheinung. Auch (oder gerade als) Mama liebten die Italiener ihre "Lollo": Aus der Ehe mit dem Arzt Milko Škofič ging Gina Lollobrigidas Sohn Andrea hervor. Bildrechte: IMAGO / Photo12

Unschöner Familienzwist