Namen hatte sie viele: "La Lollo", "Gina Nazionale" oder schlicht "Gina Lollobrigida". Nun ist der italienische Weltstar am 16. Januar 2023 im Alter von 95 Jahren einem Krankenhaus in Rom gestorben. Sie war erst kürzlich in die Klinik eingeliefert worden, nachdem sie sich im vergangenen September einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte.



Die Filmdiva galt lange als schönste Frau der Welt, drehte mehr als 70 Filme, schrieb in "Der Glöckner von Notre Dame" oder "Fanfan der Husar" Kinogeschichte. Aber "La Lollo" war mehr als nur schön: Nach ihrer Filmkarriere machte sie sich als Malerin und Bildhauerin einen Namen, engagiert sich gegen Krebs.