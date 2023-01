Trauerfeier Abschied von Gina Lollobrigida

Die verstorbene italienische Filmdiva Gina Lollobrigida wird am Donnerstag in Rom beigesetzt. Ihr in einer Kapelle im Rathaus von Rom aufgebahrter Sarg soll in eine Kirche an der Piazza del Popolo im Zentrum von Rom gebracht werden. Dort findet die Trauerfeier für die weltbekannte Schauspielerin statt. Lollobrigida war am Montag im Alter von 95 Jahren gestorben.