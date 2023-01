Gina Lollobrigida wurde 1927 als zweitälteste von vier Töchtern des Möbelherstellers Giovanni Mercuri Lollobrigida und dessen Ehefrau Giuseppina geboren. Bereits als Dreijährige fiel ihre Schönheit auf: Sie wurde zum "Schönsten Kleinkind Italiens" gekürt. 1947 folgte ein zweiter Platz beim Wettbewerb zur "Miss Roma" und ein dritter Platz bei der Wahl zur "Miss Italia". Obwohl "Lollo" in einfachen Verhältnissen aufwuchs, förderten ihre Eltern ihr künstlerisches Talent. Gina erhielt Privatunterricht in Gesang, Tanz, Zeichnen sowie Sprachunterricht. Nachdem die Fabrik des Vaters gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden war, zog Gina Lollobrigida mit ihrer Familie nach Rom.

Zeit ihres Lebens wurde Gina Lollobrigida ein erbitterter Konkurrenzkampf mit der etwas jüngeren Sophia Loren nachgesagt. Mit "der Loren" focht "Lollo" angeblich einen Kampf um den Thron des erotischsten weiblichen Filmstars des italienischen Kinos aus. In der damaligen Boulevardpresse wurden die beiden – in Anspielung auf ihren Sexappeal – als "Busenfeindinnen" beschrieben.

Ab den 1970er-Jahren zog sich Gina Lollobrigida immer mehr von der Leinwand zurück – Grund dafür waren unter anderem ihre festen Prinzipien: "Ich habe es abgelehnt, mich auszuziehen", erklärte sie in späteren Jahren in Interviews. Filmproduzenten hätten sie deshalb nicht mehr beachtet.



Doch es gelang ihr etwas, was vielen ihrer Kolleginnen im reiferen Alter versagt blieb: eine zweite Karriere.



"Lollo" besann sich auf ihre Jugendzeit zurück und widmete sich wieder verstärkt der Fotografie und Bildhauerei. Und auch politisch wurde die Diva aktiv: 1999 bewarb sich Gina Lollobrigida für ein Mandat im Europaparlament - für die Partei von Romano Prodi. Doch sie wurde nicht gewählt.



Als Schauspielerin trat sie nur noch gelegentlich in Erscheinung.