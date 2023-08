Im Gespräch mit dem VOGUE-Magazin zeigt sich Gisele Bündchen wie gewohnt diszipliniert, bei sich - und vor allem skandalfrei. Denn öffentliche Trennung hin oder her - ein böses Wort über ihren einstigen Ehemann lässt sie sich auch nach der Scheidung nicht entlocken.

Nach der Trennung von Tom Brady kurbelt Gisele Bündchen wieder ihre Karriere als Model an. Bildrechte: IMAGO/Cover-Images

In einem Interview mit "Vanity Fair" im Juni 2023 sprach das Supermodel sehr emotional über das Liebes-Aus mit dem ehemaligen Football-Spieler. Darin stellte sie auch klar, dass sich die beiden trotz der Trennung weiterhin gemeinsam um ihre beiden Kinder kümmern werden: "Wir sind ein Team - und das ist wunderschön. Ich blicke zurück und bereue nichts. Ich habe jedes bisschen davon geliebt."

Kein Wunder also, dass Gisele Bündchen auf den emotionalen Post ihres Ex-Mannes auf Instagram mit einem "Beten"-Emoji reagiert. Denn in dem Post zeigt sich Tom Brady mit seinen Kindern beim gemeinsamen Urlaub in Afrika. Eine Erfahrung, die der 46-Jährige offenbar über die Maßen wertschätzt und sich von seiner emotionalen Seite zeigt.